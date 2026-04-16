США розглядають варіанти ще однієї війни: якій країні приготуватися

Пентагон посилює секретне планування можливих операцій, пов'язаних з Кубою, на тлі напруженості, що зростає, у відносинах між Вашингтоном і Гаваною. Про це повідомляє USA Today з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

За даними ЗМІ, американські військові отримали вказівки активізувати підготовку сценаріїв на випадок потенційних дій на острові, якщо відповідне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. Йдеться не про відкриту операцію, а про опрацювання різних варіантів реагування, включаючи можливі силові сценарії.

Джерела кажуть, що планування має попередній та закритий характер і спрямоване на оцінку варіантів дій у разі подальшої ескалації ситуації навколо Куби. При цьому наголошується, що не обов'язково йдеться про підготовку до негайної військової операції, а скоріше про розширення стратегічних розробок у рамках Південного командування США.

За даними джерел, офіційні представники Пентагону відкрито не говорять про те, що йде підготовка до вторгнення. Хоча раніше американське військове керівництво не відмовлялося від того, що основна увага зосереджена на захисті інтересів США в регіоні, включаючи безпеку військових об'єктів та реагування на можливі кризові ситуації.

