Головна Новини Світ США США розглядають варіанти ще однієї війни: якій країні приготуватися
США розглядають варіанти ще однієї війни: якій країні приготуватися

США розглядають варіанти силового сценарію щодо Куби

16 квітня 2026, 08:34
Кравцев Сергей

Пентагон посилює секретне планування можливих операцій, пов'язаних з Кубою, на тлі напруженості, що зростає, у відносинах між Вашингтоном і Гаваною. Про це повідомляє USA Today з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, американські військові отримали вказівки активізувати підготовку сценаріїв на випадок потенційних дій на острові, якщо відповідне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. Йдеться не про відкриту операцію, а про опрацювання різних варіантів реагування, включаючи можливі силові сценарії.

Джерела кажуть, що планування має попередній та закритий характер і спрямоване на оцінку варіантів дій у разі подальшої ескалації ситуації навколо Куби. При цьому наголошується, що не обов'язково йдеться про підготовку до негайної військової операції, а скоріше про розширення стратегічних розробок у рамках Південного командування США.

За даними джерел, офіційні представники Пентагону відкрито не говорять про те, що йде підготовка до вторгнення. Хоча раніше американське військове керівництво не відмовлялося від того, що основна увага зосереджена на захисті інтересів США в регіоні, включаючи безпеку військових об'єктів та реагування на можливі кризові ситуації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сенат США , де більшість утримують республіканці, відхилив чергову спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа в Ірані. Йшлося про резолюцію, яка б зобов'язувала вивести американські війська із зони конфлікту до отримання офіційного схвалення Конгресу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – солдати, дипломати і не лише: Держдеп назвав країну, яка активно допомагає РФ у війні проти України.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.usatoday.com/story/news/world/2026/04/15/pentagon-ramps-up-secret-cuba-planning-trump/89623722007/
