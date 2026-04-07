Главная Новости Мир США США решили больше не ждать: что поразили в Иране без предупреждения
США решили больше не ждать: что поразили в Иране без предупреждения

Axios пишет о том, что США атаковали "нефтяное сердце" Ирана.

7 апреля 2026, 15:55
Кравцев Сергей

США ударили по острову Харг в Персидском заливе, который считается главным нефтяным хабом Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил израильский журналист, корреспондент Axios Барак Равид в Х.

Остров Харг. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, США нанесли удары по военным целям на острове Харг в Персидском заливе. На острове раздались несколько взрывов – это подтверждают также Hindustan Times и India Today.

Остров является основным центром морского экспорта иранской нефти. Через него проходит около 90% всего нефтяного экспорта страны, причем подавляющая часть сырья предназначена для Китая.

Здесь следует обратить внимание на довольно гневное предупреждение ранее прозвучавшего Тегерана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил: если американская армия пересечет "красные линии", Иран ответит за пределы региона.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники администрации.

По словам чиновника, Трамп оказался перед сложным выбором: реализовать собственные угрозы по уничтожению инфраструктуры Ирана или снова отсрочить решение в ожидании прогресса на переговорах.

"Если президент увидит, что соглашение назревает, он, вероятно, подождет. Но решение остается исключительно за ним", – отметил собеседник.

Также издание "Комментарии" сообщало — неожиданный поворот в войне против Ирана: еще один ближайший союзник отказал Трампу.

Ранее "Комментарии" писали – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность заявлениями президента США Дональда Трампа о возможных ударах по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом сообщил его спикер Стефан Дюжаррик,




Источник: https://x.com/BarakRavid/status/2041476986049036588
