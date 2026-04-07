США решили больше не ждать: что поразили в Иране без предупреждения

США ударили по острову Харг в Персидском заливе, который считается главным нефтяным хабом Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил израильский журналист, корреспондент Axios Барак Равид в Х.

Согласно сообщению, США нанесли удары по военным целям на острове Харг в Персидском заливе. На острове раздались несколько взрывов – это подтверждают также Hindustan Times и India Today.

Остров является основным центром морского экспорта иранской нефти. Через него проходит около 90% всего нефтяного экспорта страны, причем подавляющая часть сырья предназначена для Китая.

Здесь следует обратить внимание на довольно гневное предупреждение ранее прозвучавшего Тегерана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил: если американская армия пересечет "красные линии", Иран ответит за пределы региона.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники администрации.

По словам чиновника, Трамп оказался перед сложным выбором: реализовать собственные угрозы по уничтожению инфраструктуры Ирана или снова отсрочить решение в ожидании прогресса на переговорах.

"Если президент увидит, что соглашение назревает, он, вероятно, подождет. Но решение остается исключительно за ним", – отметил собеседник.

