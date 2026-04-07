США вирішили більше не чекати: що уразили в Ірані без попередження

США вдарили по острову Харг у Перській затоці, який вважається головним нафтовим хабом Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив ізраїльський журналіст, кореспондент Axios Барак Равід в Х.

Згідно з повідомленням, США завдали ударів по військових цілях на острові Харг у Перській затоці. На острові пролунали кілька вибухів — це підтверджують також Hindustan Times та India Today.

Острів є головним центром морського експорту іранської нафти. Через нього проходить близько 90% усього нафтового експорту країни, причому переважна частина сировини призначена для Китаю.

Тут варто звернути увагу на досить гнівне попередження Тегерану, яке пролунало раніше. Корпус вартових ісламської революції (КСІР) попередив: якщо американська армія перетне "червоні лінії", Іран відповість за межами регіону.

За словами високопосадовця, Трамп опинився перед складним вибором: реалізувати власні погрози щодо знищення інфраструктури Ірану або знову відтермінувати рішення в очікуванні прогресу на переговорах.

"Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, зачекає. Але рішення залишається виключно за ним", — зазначив співрозмовник.

