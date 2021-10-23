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США с помощью авиаудара ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Данных о жертвах среди гражданских нет

сегодня, 15:45
Автор:

Денис Подставной
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Американские военные нанесли авиаудар в Сирии. Об этом сообщает издание ТСН. 

США с помощью авиаудара ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Беспилотник США. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера, 22 октября на северо-западе Сирии в результате авиаудара Соединённых Штатов Америки погиб один из главарей террористической организации "Аль Каида" по имени Абдул Хамид аль-Матар.

Как заявил пресс-секретарь Центрального командования ВС США, данных о жертвах среди гражданских в результате удара, который был нанесён с помощью ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, нет. 

По словам пресс-секретаря, устранение данного террориста подорвет возможности организации "Аль Каида" по дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающим гражданам США, партнерам страны и ни в чем не повинным людям. 

Отмечается, что США и в дальнейшем продолжит преследовать членов террористических организаций. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что до 7000 мигрантов на территории Беларуси ищут возможности пересечь границу ЕСПремьер Литвы Ингрида Шимоните в этот же день после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнула, что Литва продолжит решительно защищать восточную границу Евросоюза. В МВД Литвы заявили, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6-7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Китае прогремел взрыв на химическом заводе. После взрыва образовался пожар. Прибывшие на место событий сотрудники пожарной службы смогли в кратчайшие сроки полностью ликвидировать возгорание. В результате инцидента пострадали четыре человека. 









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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/-aviaudarom-unichtozhili-odnogo-iz-glavarey-al-kaidy-v-sirii-1893469.html
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Обсуждения

Мурзя

сегодня, 15:24

вот бы ликвидировали путина. сколько людей сказали спасибо.

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