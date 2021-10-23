США с помощью авиаудара ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Американские военные нанесли авиаудар в Сирии. Об этом сообщает издание ТСН.

Беспилотник США. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера, 22 октября на северо-западе Сирии в результате авиаудара Соединённых Штатов Америки погиб один из главарей террористической организации "Аль Каида" по имени Абдул Хамид аль-Матар.

Как заявил пресс-секретарь Центрального командования ВС США, данных о жертвах среди гражданских в результате удара, который был нанесён с помощью ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, нет.

По словам пресс-секретаря, устранение данного террориста подорвет возможности организации "Аль Каида" по дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающим гражданам США, партнерам страны и ни в чем не повинным людям.

Отмечается, что США и в дальнейшем продолжит преследовать членов террористических организаций.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что до 7000 мигрантов на территории Беларуси ищут возможности пересечь границу ЕС. Премьер Литвы Ингрида Шимоните в этот же день после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнула, что Литва продолжит решительно защищать восточную границу Евросоюза. В МВД Литвы заявили, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6-7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Китае прогремел взрыв на химическом заводе. После взрыва образовался пожар. Прибывшие на место событий сотрудники пожарной службы смогли в кратчайшие сроки полностью ликвидировать возгорание. В результате инцидента пострадали четыре человека.













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