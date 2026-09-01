США сделали новое заявление о мирных переговорах Украины и РФ: детали

Соединенные Штаты продолжают содействовать переговорам между Украиной и Россией и призывают стороны к немедленному прекращению огня. В Вашингтоне подчеркивают, что завершить войну по дипломатическому пути можно только через переговоры. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Ден Негреа. Фото из открытых источников

Дэн Негреа заявил, что Соединенные Штаты продолжают "конструктивнее" способствовать диалогу между Киевом и Москвой.

"Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров, ведь очевидно, что ни одно военное решение не сможет положить конец этой войне. Мы еще раз призываем к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам для восстановления мира и стабильности в обеих странах", — заявил представитель США.

Негреа добавил, что именно дипломатия способна остановить дальнейшие разрушения и гибель людей. Отдельное внимание представитель США уделил безопасности судоходства и гражданской инфраструктуры. Вашингтон, по его словам, поддерживает диалог о прекращении ударов по судам и гражданским объектам в Черном море. Американская сторона также отметила более широкие последствия войны. Речь идет, в частности, о стремительном росте расходов, продовольственной безопасности и ценах на горючее в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина озвучили новое условие для мирных переговоров с Украиной: что требует Москва.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали единственное условие, по которому Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.