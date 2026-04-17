США снова жестко бьют по РФ: какое решение Байдена продлил Трамп

Президент США еще на год запретил российским судам швартоваться в портах США. Это решение автоматически продлевает действие чрезвычайного положения в морской отрасли, которое ввел еще Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Управление федерального реестра США.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Хотя документ пока представлен для ознакомления общественностью, его официальное опубликование состоится уже сегодня.

Ограничения будут действовать как минимум до весны 2027 года. Президент США решил не ослаблять давление на морскую логистику агрессора. Подпись Трампа под документом означает, что Россия остается в транспортной изоляции на американском направлении.

"Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов", — говорится в тексте официального указа.

Санкции касаются не только государственного флота. Под удар попадают все суда, которые имеют какую-либо связь с Российской Федерацией. Основной причиной в документе указано, что РФ до сих пор угрожает национальной безопасности Штатов.

