США знову жорстко б'ють по РФ: яке рішення Байдена продовжив Трамп

Президент США ще на рік заборонив російським судам швартуватись у портах США. Це рішення автоматично продовжує дію надзвичайного стану у морській галузі, яке запровадив ще Джо Байден. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Управління федерального реєстру США.

Хоча документ поки що подано для ознайомлення громадськістю, його офіційне опублікування відбудеться вже сьогодні.

Обмеження діятимуть щонайменше до весни 2027 року. Президент США вирішив не послаблювати тиск на морську логістику агресора. Підпис Трампа під документом означає, що Росія залишається у транспортній ізоляції на американському напрямку.

"Я ще на рік продовжую дію надзвичайного стану... пов'язаного з регулюванням якірної стоянки та рухом суден, що належать Росії, в портах Сполучених Штатів", — йдеться у тексті офіційного указу.

Санкції стосуються не лише державного флоту. Під удар потрапляють усі судна, які мають будь-який зв'язок із Російською Федерацією. Основною причиною у документі зазначено, що РФ досі загрожує національній безпеці Штатів.

