США в Совбезе ООН обвинили четыре страны, которые помогают России в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

США в Совбезе ООН обвинили четыре страны, которые помогают России в войне против Украины

США на заседании Совбеза ООН обвинили Китай, Северную Корею, Иран и Кубу в поддержке войны России против Украины.

25 февраля 2026, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля обвинили четыре страны в поддержке военной агрессии России против Украины – Китай, Северну Корею, Иран и Кубу. По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Темми Брюс, именно помощь "третьих государств" является одной из причин затягивания войны.

Темми Брюс. Фото из открытых источников

Темми Брюс заявила, что одним из самых больших влияний на войну в Украину оказывает Китай, помогающий РФ, чем продолжает затягивать наступление мира.

"Одна из причин, почему конфликт продолжает затягиваться, несмотря на впечатляющие расходы, которые уже понесла Россия, является поддержка, которую она продолжает получать от третьих стран. Китай остается решающим фактором, способствующим развитию российской военно-промышленной машины", — сказала Брюс.

США и ООН неоднократно призывали Китай прекратить поставку товаров двойного назначения и компонентов, которые могут использоваться в производстве беспилотников и других вооружений. Кроме того, КНР остается одним из ключевых импортеров российской нефти.

Среди других стран американская дипломат назвала Северную Корею, Иран и Кубу. По ее словам, Пхеньян передал России боеприпасы и баллистические ракеты, а также развернул тысячи военнослужащих. Иран снабжал сотни беспилотников и технологии БПЛА. Куба стала еще одним источником иностранных военных для РФ и заключила новые оборонные соглашения с Москвой.

США призвали все государства-члены ООН прекратить любую поддержку, позволяющую Кремлю продолжать войну. В то же время американская сторона отметила необходимость переговоров между Украиной и Россией и поиск дипломатического урегулирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США объявили Украине демарш из-за атак по России.

Также "Комментарии" писали, что Китай сделал заявление в годовщину войны в Украине.



