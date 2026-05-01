США внезапно разблокировали помощь Украине: детали

Соединенные Штаты активировали ранее утвержденный пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. О решении объявил министр обороны США Пит Хегсет 29 апреля. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

США. Фото: из открытых источников

Речь идет о средствах, которые Конгресс выделил еще в 2025 году в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). В отличие от срочных поставок со складов, этот механизм предусматривает закупку вооружения напрямую у американских оборонных компаний с последующей передачей Украине.

Американские эксперты отмечают, фактически это означает запуск нового цикла долгосрочной военной поддержки Киева, ориентированного не только на текущие потребности фронта, но и на укрепление оборонного потенциала страны в будущем.

В Пентагоне подчеркивают, что выделенные средства уже были одобрены ранее, однако их фактическое использование откладывалось. Теперь же Вашингтон делает шаг к усилению военного сотрудничества с Украиной на фоне продолжающейся войны.

Решение было принято на следующий день после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, что придает ему дополнительный политический контекст.

На этом фоне США продолжают балансировать между дипломатическими контактами и поддержкой Киева, демонстрируя, что военная помощь остается ключевым инструментом влияния в конфликте.

