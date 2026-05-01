logo

BTC/USD

77121

ETH/USD

2283.24

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США внезапно разблокировали помощь Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США внезапно разблокировали помощь Украине: детали

Пентагон запускает новый поток вооружений, закупая технику у американских компаний

1 мая 2026, 07:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты активировали ранее утвержденный пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. О решении объявил министр обороны США Пит Хегсет 29 апреля. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

США. Фото: из открытых источников

Речь идет о средствах, которые Конгресс выделил еще в 2025 году в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). В отличие от срочных поставок со складов, этот механизм предусматривает закупку вооружения напрямую у американских оборонных компаний с последующей передачей Украине.

Американские эксперты отмечают, фактически это означает запуск нового цикла долгосрочной военной поддержки Киева, ориентированного не только на текущие потребности фронта, но и на укрепление оборонного потенциала страны в будущем.

В Пентагоне подчеркивают, что выделенные средства уже были одобрены ранее, однако их фактическое использование откладывалось. Теперь же Вашингтон делает шаг к усилению военного сотрудничества с Украиной на фоне продолжающейся войны.

Решение было принято на следующий день после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, что придает ему дополнительный политический контекст.

На этом фоне США продолжают балансировать между дипломатическими контактами и поддержкой Киева, демонстрируя, что военная помощь остается ключевым инструментом влияния в конфликте.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-30-2026/
Теги:

Новости

Все новости