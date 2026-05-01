США раптово розблокували допомогу Україні: деталі

Сполучені Штати активували раніше затверджений пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Про рішення оголосив Міністр оборони США Піт Хегсет 29 квітня. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни.

США.

Йдеться про кошти, які Конгрес виділив ще 2025 року в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). На відміну від термінових поставок зі складів цей механізм передбачає закупівлю озброєння безпосередньо в американських оборонних компаній з подальшою передачею Україні.

Американські експерти зазначають, що фактично це означає запуск нового циклу довгострокової військової підтримки Києва, орієнтованого не лише на поточні потреби фронту, а й на зміцнення оборонного потенціалу країни в майбутньому.

У Пентагоні наголошують, що виділені кошти вже були схвалені раніше, проте їхнє фактичне використання відкладалося. Тепер же Вашингтон робить крок до посилення військової співпраці з Україною на тлі війни, що триває.

Рішення було ухвалено наступного дня після телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, що надає йому додаткового політичного контексту.

На цьому фоні США продовжують балансувати між дипломатичними контактами та підтримкою Києва, демонструючи, що військова допомога залишається ключовим інструментом впливу у конфлікті.

