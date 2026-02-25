logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США воздержались от резолюции ООН по миру в Украине: в Вашингтоне объяснили позицию
commentss НОВОСТИ Все новости

США воздержались от резолюции ООН по миру в Украине: в Вашингтоне объяснили позицию

США объяснили, почему не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Украине.

25 февраля 2026, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Соединенные Штаты воздержались во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня и подтверждающему суверенитет и территориальную целостность Украины. Документ поддержали 107 государств, 51 страна воздержалась, в том числе США, а еще 12 выступили против, среди них Россия.

США воздержались от резолюции ООН по миру в Украине: в Вашингтоне объяснили позицию

Темми Брюс. Фото из открытых источников

Резолюция была приурочена к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ и отмечала важность соблюдения Устава ООН. После голосования заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс пояснила, почему Вашингтон не поддержал резолюцию по миру в Украине.

"Резолюция содержит формулировку, которая, вероятно, будет отвлекать от текущих переговоров, а не поддерживать обсуждение всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к крепкому миру", — сказала Брюс.

США воздержались от резолюции ООН по миру в Украине: в Вашингтоне объяснили позицию - фото 2

Результаты голосования резолюции ООН по миру в Украине

В то же время, бывший спецпредставитель США Кит Келлог публично раскритиковал решение США воздержаться.

"Голосование в ООН по крепкому миру в Украине, а мы воздержались. Кто бы мог подумать. Российская Федерация была против провозглашения. Разве четырех лет войны недостаточно? Разве пропавших без вести детей, обстрелов городов и убийств невиновных недостаточно? Это не деловое соглашение — это война", — сказал Келлог.

Позиция США прозвучала на фоне заявления стран "Большой семерки", ранее подтвердивших поддержку Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США воздержались во время голосования за резолюцию ООН по миру в Украине. Что значит для переговоров.

Также "Комментарии" писали, что США в Совбезе ООН обвинили четыре страны, которые помогают России в войне против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-24/us-abstention-on-un-s-ukraine-peace-vote-prompt-s-ex-envoy-s-ire
Теги:

Новости

Все новости