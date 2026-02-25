США воздержались от резолюции ООН по миру в Украине: в Вашингтоне объяснили позицию

Рубрики
Соединенные Штаты воздержались во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня и подтверждающему суверенитет и территориальную целостность Украины. Документ поддержали 107 государств, 51 страна воздержалась, в том числе США, а еще 12 выступили против, среди них Россия.
Темми Брюс. Фото из открытых источников
Резолюция была приурочена к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ и отмечала важность соблюдения Устава ООН. После голосования заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс пояснила, почему Вашингтон не поддержал резолюцию по миру в Украине.
Результаты голосования резолюции ООН по миру в Украине
В то же время, бывший спецпредставитель США Кит Келлог публично раскритиковал решение США воздержаться.
Позиция США прозвучала на фоне заявления стран "Большой семерки", ранее подтвердивших поддержку Украины.
