США утрималися від резолюції ООН щодо миру в Україні: у Вашингтоні пояснили позицію


США утрималися від резолюції ООН щодо миру в Україні: у Вашингтоні пояснили позицію

США пояснили, чому не підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про припинення вогню в Україні.

25 лютого 2026, 11:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сполучені Штати утрималися під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію, що закликала до негайного припинення вогню та підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України. Документ підтримали 107 держав, 51 країна утрималася, зокрема США, а ще 12 виступили проти, серед них Росія.

США утрималися від резолюції ООН щодо миру в Україні: у Вашингтоні пояснили позицію

Теммі Брюс. Фото з відкритих джерел

Резолюція була приурочена до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ та наголошувала на важливості дотримання Статуту ООН. Після голосування заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, пояснила, чому Вашингтон не підтримав резолюцію щодо миру в Україні.

"Резолюція містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру", — сказала Брюс.

США утрималися від резолюції ООН щодо миру в Україні: у Вашингтоні пояснили позицію - фото 2

Результати голосування резолюції ООН щодо миру в Україні

Водночас колишній спецпредставник США Кіт Келлог публічно розкритикував рішення США утриматися. 

"Голосування в ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Російська Федерація була проти проголошення. Хіба чотирьох років війни недостатньо? Хіба зниклих безвісти дітей, обстрілів міст та вбивств невинних людей недостатньо? Це не ділова угода – це війна", — сказав Келлог.

Позиція США прозвучала на тлі заяви країн "Великої сімки", які раніше підтвердили підтримку України. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, США утрималися під час голосування за резолюцію ООН щодо миру в Україні. Що це означає для переговорів.

Також "Коментарі" писали, що США в Радбезі ООН звинуватили чотири країни, які допомагають Росії у війні проти України.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-24/us-abstention-on-un-s-ukraine-peace-vote-prompt-s-ex-envoy-s-ire
