США утрималися від резолюції ООН щодо миру в Україні: у Вашингтоні пояснили позицію

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Сполучені Штати утрималися під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію, що закликала до негайного припинення вогню та підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України. Документ підтримали 107 держав, 51 країна утрималася, зокрема США, а ще 12 виступили проти, серед них Росія.
Теммі Брюс. Фото з відкритих джерел
Резолюція була приурочена до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ та наголошувала на важливості дотримання Статуту ООН. Після голосування заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, пояснила, чому Вашингтон не підтримав резолюцію щодо миру в Україні.
Результати голосування резолюції ООН щодо миру в Україні
Водночас колишній спецпредставник США Кіт Келлог публічно розкритикував рішення США утриматися.
Позиція США прозвучала на тлі заяви країн "Великої сімки", які раніше підтвердили підтримку України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, США утрималися під час голосування за резолюцію ООН щодо миру в Україні. Що це означає для переговорів.
Також "Коментарі" писали, що США в Радбезі ООН звинуватили чотири країни, які допомагають Росії у війні проти України.