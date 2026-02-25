США утрималися від резолюції ООН щодо миру в Україні: у Вашингтоні пояснили позицію

Сполучені Штати утрималися під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію, що закликала до негайного припинення вогню та підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України. Документ підтримали 107 держав, 51 країна утрималася, зокрема США, а ще 12 виступили проти, серед них Росія.

Теммі Брюс. Фото з відкритих джерел

Резолюція була приурочена до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ та наголошувала на важливості дотримання Статуту ООН. Після голосування заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, пояснила, чому Вашингтон не підтримав резолюцію щодо миру в Україні.

"Резолюція містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру", — сказала Брюс.

Результати голосування резолюції ООН щодо миру в Україні

Водночас колишній спецпредставник США Кіт Келлог публічно розкритикував рішення США утриматися.

"Голосування в ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Російська Федерація була проти проголошення. Хіба чотирьох років війни недостатньо? Хіба зниклих безвісти дітей, обстрілів міст та вбивств невинних людей недостатньо? Це не ділова угода – це війна", — сказав Келлог.

Позиція США прозвучала на тлі заяви країн "Великої сімки", які раніше підтвердили підтримку України.

