США завершили испытание гиперзвуковой ракеты. Раньше такое оружие имела только Россия

ВВС США объявили, что успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты, созданной совместно с компанией Lockheed Martin, которая производит среди прочего авиационную технику и артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. Пентагон наконец-то догнал Россию, которая имеет такое оружие уже несколько лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter компании.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A. Фото из открытых источников

Через несколько лет проектирование США удалось создать и успешно опробовать гиперзвуковую ракету AGM-183A. По данным Пентагона гиперзвуковая боеголовка удачно отделилась от ракеты и достигла скорости более 5 Махов (6125 км/ч), после чего успешно попала в учебную цель.

Lockheed Martin планировали заключить контракты по строительству гиперзвуковых ракет в 2023 году, и из-за успешных испытаний, вероятно, эта дата будет соблюдена. США в ближайшее время могут принять на вооружение новые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты, которые могут развивать скорость более 5 Махов становятся одними из самых перспективных направлений военных технологий в последние годы. Пока лидером в таких разработках является Россия, которая имеет подобный арсенал ракет уже несколько лет. США работают над разработкой новых ракет и все больше инвестируют в это направление. По всей вероятности, Китай также будет разрабатывать свои гиперзвуковые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты, скорость которых в 20 раз больше скорости звука в воздухе в сочетании с дополнительными системами защиты практически невозможно сбить обычными системами ПВО. Также эти ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США презентовали новое оружие , которое почти невозможно обнаружить.

Также "Комментарии" писали об одной из самых больших тайн Нью-Йорка.

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