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США завершили испытание гиперзвуковой ракеты. Раньше такое оружие имела только Россия

Американские военно-воздушные силы удачно опробовали гиперзвуковую ракету, которую планируют поставить на вооружение в 2023 году.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

ВВС США объявили, что успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты, созданной совместно с компанией Lockheed Martin, которая производит среди прочего авиационную технику и артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. Пентагон наконец-то догнал Россию, которая имеет такое оружие уже несколько лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter компании.

США завершили испытание гиперзвуковой ракеты. Раньше такое оружие имела только Россия

Гиперзвуковая ракета AGM-183A. Фото из открытых источников

Через несколько лет проектирование США удалось создать и успешно опробовать гиперзвуковую ракету AGM-183A. По данным Пентагона гиперзвуковая боеголовка удачно отделилась от ракеты и достигла скорости более 5 Махов (6125 км/ч), после чего успешно попала в учебную цель.

Lockheed Martin планировали заключить контракты по строительству гиперзвуковых ракет в 2023 году, и из-за успешных испытаний, вероятно, эта дата будет соблюдена. США в ближайшее время могут принять на вооружение новые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты, которые могут развивать скорость более 5 Махов становятся одними из самых перспективных направлений военных технологий в последние годы. Пока лидером в таких разработках является Россия, которая имеет подобный арсенал ракет уже несколько лет. США работают над разработкой новых ракет и все больше инвестируют в это направление. По всей вероятности, Китай также будет разрабатывать свои гиперзвуковые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты, скорость которых в 20 раз больше скорости звука в воздухе в сочетании с дополнительными системами защиты практически невозможно сбить обычными системами ПВО. Также эти ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США презентовали новое оружие , которое почти невозможно обнаружить.

Также "Комментарии" писали об одной из самых больших тайн Нью-Йорка.



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Источник: https://twitter.com/LockheedMartin/status/1602362649588764679
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