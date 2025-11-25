Стали известны три пункта мирного плана, где Украина и США не достигли согласия

США и Украина согласовали большинство положений нового мирного плана, однако, по крайней мере, три критических вопроса остаются без общей позиции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров в Женеве. Хотя документ уже сокращен до 19 пунктов и значительная его часть согласована, сложные политические моменты продолжают блокировать окончательное утверждение.

Андрей Ермак и Марк Рубио обсуждали мирный план. Фото из открытых источников

Территориальные уступки Украины

По данным CNN, наиболее противоречивым пунктом остается американское предложение передать России часть украинских территорий, которые она не оккупировала.

"Было бы очень неправильно сказать, что у нас есть версия, которая приемлема для Украины", – сказал дипломат.

Ограничение численности ВСУ

Второй пункт разногласий касается ограничения численности украинской армии до 600 тысяч военнослужащих. В ходе переговоров прозвучало предложение изменить эту цифру, но Киев считает ее все еще неприемлемой и требует дополнительных корректировок. Украинская сторона настаивает, что вопрос обороноспособности не может быть ограничен искусственными рамками.

Стремление Украины к НАТО

Третье принципиальное противоречие – это требование США отказаться от планов вступления в НАТО. По словам источника, Киев считает такое условие неприемлемым, ведь оно создает "плохой прецедент", фактически предоставляя России право вето на политику Альянса. Украина подчеркивает, что решения о членстве должны приниматься государствами-членами НАТО, а не страной-агрессором.

Несмотря на сближение позиций в большинстве других пунктов, эти три вопроса остаются ключевыми и нуждаются в политических решениях на уровне президентов. Ожидается, что именно они будут обсуждены на предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

