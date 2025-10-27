Стало известно, как Трамп назовет бальный зал, ради которого разрушает Белый дом

Дональд Трамп планирует построить в Белом доме роскошный бальный зал стоимостью около 250-300 миллионов долларов. Проект вызвал волну обсуждений, а также обвинения в тщеславии — в частности, из-за сообщений, что новое помещение якобы назовут "Бальным залом Дональда Дж. Трампа". Однако в администрации президента США называют другое возможное название.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным ABC News, в администрации президента США обсуждали проект постройки бального зала и предлагали его назвать в честь действующего американского лидера — "Ballroom of Donald J. Trump" ("Бальный зал Дональда Дж. Трампа"). Ее строительство началось в октябре этого года в Восточном крыле Белого дома, которое с 1902 года традиционно служило офисом для Первой леди США.

Аналитики назвали проект символом эксцентричного стиля Трампа. По плану, новый бальный зал будет иметь площадь более 8 000 квадратных метров, позолоченную отделку и будет самым большим в своей категории среди правительственных сооружений США.

Несмотря на распространение слуха, Белый дом официально опроверг сообщение о названии в честь Трампа. Спикер администрации заявил телеканалу Fox News, что любое решение по названию будет озвучено "непосредственно президентом".

Позже Трамп прокомментировал ситуацию, заверив, что не планирует называть пристройку в свою честь. По его словам, более уместным будет название "Президентский бальный зал".

В июльском пресс-релизе Белого дома отмечалось, что новый зал планируют завершить "задолго до истечения срока полномочий президента". Впрочем, The New York Times назвала этот график "слишком оптимистичным". Ожидается, что Трамп может не увидеть готовый бальный зал до января 2029 года, когда завершится его каденция.

Опрос в США показал, что 33% американцев поддерживают строительство бального зала Трампа, в то время как 50% выступают против.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США начали разрушать Белый дом, чтобы исполнить желание Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в Вашингтоне начали демонтаж части Белого дома. Народная депутат Безуглая иронически отреагировала на реконструкцию заявив о "прилете".