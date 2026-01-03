logo

Стало известно, какие обвинения США выставили Мадуро
НОВОСТИ

Стало известно, какие обвинения США выставили Мадуро

В США предупредили, что вскоре Мадуро почувствуют на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах

3 января 2026, 14:57
Автор:
Кравцев Сергей

США выдвинули обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка. Как передает портал "Комментарии", об этом написала генпрокурор США Памела Бонди в X.

Стало известно, какие обвинения США выставили Мадуро

Николас Мадуро. Фото: из открытых источников

Генпрокурор США отметила, Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме этого, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

"Вскоре они почувствуют на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Минюста США я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он имел мужество требовать ответственности от имени американского народа, а также выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и чрезвычайно успешную операцию по задержанию этих двух подозреваемых международных наркоторговцев", — написала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters". 

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.




Источник: https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611
