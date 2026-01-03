Стало известно, какие обвинения США выставили Мадуро

США выдвинули обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка. Как передает портал "Комментарии", об этом написала генпрокурор США Памела Бонди в X.

Николас Мадуро. Фото: из открытых источников

Генпрокурор США отметила, Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме этого, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

"Вскоре они почувствуют на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Минюста США я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он имел мужество требовать ответственности от имени американского народа, а также выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и чрезвычайно успешную операцию по задержанию этих двух подозреваемых международных наркоторговцев", — написала она.

президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.



