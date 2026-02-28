logo

Стало известно о секретном докладе Трампу перед ударом по Ирану

Белый дом предупредили о ракетных ответах и атаках прокси-сил, но президент назвал операцию «миссией ради будущего»

28 февраля 2026, 19:25
Президент США Дональд Трамп перед решением о военной операции против Ирана получил серию закрытых брифингов, на которых ему представили возможные риски и стратегические перспективы кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Стало известно о секретном докладе Трампу перед ударом по Ирану

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным агентства, операция была охарактеризована как сценарий с высокой степенью риска и одновременно – с потенциально высокой выгодой. Среди главных угроз назывались возможные потери среди американских военных, а также ракетные удары Ирана по базам США в регионе, которые теоретически могут прорвать систему ПВО.

В то же время в числе стратегических целей указывалась перспектива кардинальных изменений на Ближнем Востоке в пользу интересов Вашингтона. Источники отмечают, что Трамп осознавал масштаб ставок. В видеообращении он признал, что "жизни отважных американских героев могут быть потеряны", однако подчеркнул, что речь идет о будущем и "благородной миссии".

Собеседники Reuters утверждают, что Белый дом был также предупрежден о риске атак со стороны поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок в Ираке и Сирии. Кроме того, несмотря на срочное наращивание военного присутствия США, в регионе сохраняются ограничения по возможностям развернутых систем противовоздушной обороны.

Агентство отмечает, что речь может идти о самой рискованной военной операции США со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.

Также издание "Комментарии" сообщало – война против Ирана: Дональд Трамп сделал первое заявление.




Источник: https://www.reuters.com/world/us/ahead-strikes-trump-told-iran-attack-was-high-risk-high-reward-2026-02-28/
