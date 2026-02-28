Стало известно о секретном докладе Трампу перед ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп перед решением о военной операции против Ирана получил серию закрытых брифингов, на которых ему представили возможные риски и стратегические перспективы кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным агентства, операция была охарактеризована как сценарий с высокой степенью риска и одновременно – с потенциально высокой выгодой. Среди главных угроз назывались возможные потери среди американских военных, а также ракетные удары Ирана по базам США в регионе, которые теоретически могут прорвать систему ПВО.

В то же время в числе стратегических целей указывалась перспектива кардинальных изменений на Ближнем Востоке в пользу интересов Вашингтона. Источники отмечают, что Трамп осознавал масштаб ставок. В видеообращении он признал, что "жизни отважных американских героев могут быть потеряны", однако подчеркнул, что речь идет о будущем и "благородной миссии".

Собеседники Reuters утверждают, что Белый дом был также предупрежден о риске атак со стороны поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок в Ираке и Сирии. Кроме того, несмотря на срочное наращивание военного присутствия США, в регионе сохраняются ограничения по возможностям развернутых систем противовоздушной обороны.

Агентство отмечает, что речь может идти о самой рискованной военной операции США со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

