Стало відомо про секретну доповідь Трампу перед ударом по Ірану

Президент США Дональд Трамп перед рішенням про військову операцію проти Ірану отримав серію закритих брифінгів, на яких йому представили можливі ризики та стратегічні перспективи кампанії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, операція була охарактеризована як сценарій з високим ступенем ризику і одночасно з потенційно високою вигодою. Серед головних загроз були можливі втрати серед американських військових, а також ракетні удари Ірану по базах США в регіоні, які теоретично можуть прорвати систему ППО.

У той же час серед стратегічних цілей вказувалася перспектива кардинальних змін на Близькому Сході на користь інтересів Вашингтона. Джерела наголошують, що Трамп усвідомлював масштаб ставок. У відеозверненні він визнав, що "життя відважних американських героїв може бути втрачено", проте підкреслив, що йдеться про майбутнє та "шляхетну місію".

Співрозмовники Reuters стверджують, що Білий дім було також попереджено про ризик атак з боку збройних угрупувань, що підтримуються Тегераном в Іраку та Сирії. Крім того, незважаючи на термінове нарощування військової присутності США, у регіоні зберігаються обмеження щодо можливостей розгорнутих систем протиповітряної оборони.

Агентство зазначає, що мова може йти про найбільш ризиковану військову операцію США з часів вторгнення до Іраку 2003 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна проти Ірану: Дональд Трамп зробив першу заяву.



