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Стало известно, поддерживают ли демократы альтернативный законопроект о помощи Украине

Демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта о помощи Украине

сегодня, 07:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференцию сделал лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Стало известно, поддерживают ли демократы альтернативный законопроект о помощи Украине

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что единственный путь обеспечить нужды американского народа в нацбезопасности — вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов.

По словам Джеффриса, если законопроект будут рассматривать в Палате представителей, то он наберет более 300 голосов.

"Настала пора для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA (Ред. – сторонники бывшего президента Дональда Трампа) в их партии", — добавил Джеффрис.

Лидер демократов в нижней палате Конгресса также рассказал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев, который не содержит гуманитарной помощи.

Отметим, ранее стало известно, что во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине. Этот законопроект должен стать альтернативой документу, который ранее согласовал американский Сенат. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон на голосование его так и не вынес.                                           

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Источник: https://www.c-span.org/video/?534117-1/house-minority-leader-weekly-briefing
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