В Конгрессе США представят новый законопроект о помощи Украине, который может поддержать Джонсон

Во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил корреспондент "CNN" Ману Раджу.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, который работает над пакетом иностранной помощи с деньгами для Украины и рубежом, сегодня выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как 22 марта будет завершено государственное финансирование", – написал журналисты в соцсети Х.

Этот законопроект должен стать альтернативой документу, который ранее согласовал американский Сенат. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон на голосование его так и не вынес.

В то же время, по словам Маккола, спикер Палаты представителей Джонсон, с очень большой вероятностью, поддержит новую инициативу.

Отметим, Администрация президента Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку. Об этом пишет "Bloomberg".

В материале говорится, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования. На текущий момент Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных завоеваний.

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