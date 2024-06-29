Стало известно, сколько американцев хотят замены Байдена на другого кандидата

60% избирателей-респондентов свежего опроса в США считают, что президента Джо Байдена следует "точно" или "вероятно" заменить как кандидата от Демократической партии после его неуверенного выступления на дебатах в четверг. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты опроса Morning Consult, обнародованного в пятницу для Axios.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Результаты опроса 2 068 респондентов перекликаются с закулисными обсуждениями демократов относительно перспективы замены Джо Байдена на посту кандидата в президенты от Демократической партии.

Среди избирателей-демократов 21% считает, что Байдена "точно не стоит" заменять, а 20% – что "скорее всего, не стоит".

Когда респондентам предложили выбрать между Байденом и бывшим президентом Трампом, 45% выбрали президента, а 44% – бывшего главнокомандующего.

Результаты оказались похожими на результаты опроса, проведенного после признания Трампа виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет президента США Джо Байдена должен применить 25-ю поправку Конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после "катастрофических дебатов". Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

Ранее "Комментарии" информировали – Байден заговорил о Третьей мировой: что к этому может привести.



