Прежде чем стрелять в Трампа: он снялся в популярной рекламе известной компании (ВИДЕО)



















Все больше появляется новой информации о нападающем Томасе Круксе, стрелявшем в Дональда Трампа. Американские СМИ обнаружили, что за два года до попытки убийства бывшего президента США, 20-летний парень снялся в 30-секундной рекламе BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами.



Стрелявший в Трампе Томас Крукс снялся в рекламе BlackRock

Американские СМИ сообщают, что в 2022 году Крукс, которому было 18 лет, учился в средней школе Бетел-Парк в Пенсильвании и вместе с другими подростками, посещавшими эту школу, снялся в рекламе BlackRock.

В 30-секундном ролике о крупнейшей в мире компании по управлению активами и инвестициям показан урок экономики, который посещал Томас Крукс. Нападающий на Дональда Трампа появляется в рекламе дважды как один из студентов.

BlackRock объявила, что заблокировала видео на своих сайтах, а также сняла с эфира.

"В 2022 году мы выпустили в эфир рекламу учителя из средней школы Бетел-Парк, в которой несколько учеников, в том числе Томас Мэтью Крукс, на короткое время бесплатно появились на заднем плане", – говорится в заявлении BlackRock.

В компании отметили, что хотя объявление изъято, оно все еще доступно для просмотра следователями и размещается в социальных сетях.

BlackRock – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением – более 10 трлн долларов. В ее пакет входят, в частности Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Visa, Mastercard, PepsiCo, The Coca Cola Company и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нападающий Томас Крукс имел большие планы по инциденту со стрельбой на митинге Трампа. Полиция обнаружила неожиданные вещи в автомобиле нападающего.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал, что спасло его жизнь.