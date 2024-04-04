Суд не принял залог Трампа в $175 млн: что теперь ждет экс-главу Белого дома

Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил представленные 45-м президентом США Дональдом Трампом документы о залоге на сумму $175 млн по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Newsweek".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отметило, что в электронной системе подачи документов суда отмечается, что "облигация/обязательство" Трампа было "возвращено на исправление" – суд требует текущий отчет и доверенность.

Стоит напомнить, 25 марта Дональд Трамп получил отсрочку взыскания более 454 млн долларов, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Решение было принято при условии, что он внесет $175 млн в течение 10 дней.

2 апреля он внес залог на сумму $175 млн по делу о гражданском мошенничестве, чтобы предотвратить конфискацию властями Нью-Йорка собственных активов, в том числе недвижимости.

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