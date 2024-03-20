Как Трамп хочет "продать" помощь Украине: что в итоге получит Киев

Несмотря на давление со стороны Белого дома, европейских партнеров, несмотря на то, что РФ уже получила из-за затягивания помощи со стороны США тактическое преимущество на поле боя, республиканцы в Конгрессе продолжают тормозить выделение поддержки Украине. Между тем, в Администрации президента Джо Байдена уже отмели предложение республиканцев выделить помощь Украине в кредит, а не безвозмездно, как предполагает уже принятый в Сенате законопроект. В Пентагоне подчеркивают, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут ежедневно". Но поделать, похоже, ничего не могут. Почему США погрузились в подобный политический кризис, который рикошетит и по Украине? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп пытается достичь с Украиной прямую договоренность

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, Трамп и его политтехнологи осознали, что украинский вопрос может быть уместным и привлекательным в их предвыборной кампании.

"Ранее они отбрасывали риторику, которая касается контроля со стороны США за теми или иными мировыми процессами. Трамп исповедует политику протекционизма, изоляционизма, не вмешательства во внешние конфликты, сосредоточения на внутренних вопросах. Но в борьбе за голоса неопределившихся избирателей – как демократов, так и республиканцев (а такие есть всегда), Трампу показалось правильным не отрицать необходимости поддержки Украины, но – лоббировать ее в таком виде, чтоб она меньше обходилась американской казне. И история с предложением о выделении помощи в кредит (под ноль процентов) – из такого разряда. Как и очередные разговоры о ленд-лизе", – поясняет Валерий Клочок.

Он акцентирует – на то, что такую прямую договоренность Трамп сейчас пытается достичь с Украиной, указывает недавний неожиданный визит в нашу страну сенатора-республиканца Линдси Грэма. В процессе которого явно обговаривался и вопрос того, чтоб официальный Киев согласился на американскую помощь в долг.

"В сложной для нас ситуации это – тоже вариант. И, думаю, мы не должны его отбрасывать. Тем более, если в будущем удастся договориться о реструктуризации долгов по МВФ и так далее", – отмечает эксперт.

Для Трампа, продолжает он, такой расклад стал бы победой. Во-первых, его партия поддерживает помощь стране, которая страдает от российской агрессии. Во-вторых, это не делается за счет американцев. Более того – выделяемые деньги останутся в США (как было бы и в случае грантовой помощи), так как их направят на местные военные предприятия. Фактически госзаказ, но на поставку вооружений и боеприпасов в Украину.

"Белый дом задумку Трампа понимает. Потому выступает категорически против такого варианта. Но при этом Байден и демократы попадают в западню. И им, если подобный законопроект пройдет нижнюю палату, а потом и верхнюю (Сенат) придется на это пойти", – считает Валерий Клочок.

В то же время, публикация текста альтернативного сенатскому законопроекта оттягивается. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, являющийся ставленником Трампа, не скрывает, что данная инициатива готовится. Но он готов говорить о ней лишь после голосования бюджета (дедлайн там 22 марта). Так что интрига пока остается.

"Между тем, спровоцированный самим же Трампом политический кризис в США, им же сейчас успешно используется. Он фактически доводит ситуацию до катастрофы, а потом предлагает свое решение, но – иного плана, чем у демократов", – резюмирует Валерий Клочок.

У Трампа прагматичная позиция – на первом месте

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился таким мнением:

"Общаясь практически каждую неделю с американцами, я слышу, что деньги нам точно выделят, без поддержки не оставят. Но будет некий другой формат помощи. Об этом, в частности, меня предупреждал адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик. Что мы и видим, когда началась тема по поводу варианта выделения помощи в кредит".

Республиканцы, поясняет эксперт, хотят отличаться от демократов. Максимально. Во всём. Особенно в год выборов.

"Потому, когда демократы говорят о выделении помощи как можно быстрее и безвозмездно, их оппоненты начинают доказывать, что нужно это делать иначе. Не отрицая необходимость поддержки Украины, но отрицая подход демократов. И так практически по всем вопросам. Конечно, это очень болезненно для нас. Но мы должны максимально дипломатично и корректно реагировать", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что Трамп, прежде, всего бизнесмен. Вокруг себя собрал таких же людей, которые больше переживают за экономический, чем за идеологический профит.

"Прагматичная позиция – на первом месте. Плюс – важность себя противопоставить Байдену, в целом Демократической партии. Тяжелая внутренняя политическая борьба. Это не тот цирк, который под видом выборов проводят в России", – подчеркивает Сергей Дойко.

По его словам, помощь Украине от США обязательно будет. Но в виде кредита, ленд-лиза или еще как-то – не так, как хотела бы Администрация Байдена.

"Против нас играют многочисленные коррупционные скандалы, которые то и дело всплывают. В том числе вокруг Киевского метрополитена и так далее. И не доведение до логического конца тех или иных дел против коррупционеров. А подобные вещи в США раздуваются теми или иными силами. И больно бьют по позициям Украины. Нашим властям (центральным, местным) следует активнее работать в данном направлении. Не допускать коррупционных рисков, показательно карать коррупционеров. демонстрировать всему миру, что мы боремся с этим внутриукраинским злом, не только с российской агрессией. Такой подход точно подтолкнул бы тех же американских законодателей и политиков к более конструктивному подходу в ракурсе поддержки Украины", – считает Сергей Дойко.

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