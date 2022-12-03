Сын президента США критикует Зеленского и в очередной раз требует запретов

Сын 45-го президента США, Дональд Трамп-младший критикует президента Украины Владимира Зеленского из-за его санкций и запретов, действующих на Украинскую православную церковь московского патриархата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter сына экспрезидента США.

Дональд Трамп-младший критикует Зеленского. Фото: с открытых источников

Дональд Трамп-младший в своем тексте в социальной сети акцентирует внимание на том, что Зеленский якобы запрещает Украинскую православную церковь и таким образом оказывает давление на свободу слова в Украине. Также сын 45-го президента США считает, что проверки, которые приводят спецслужбы Украины в церквях московского патриархата, являются рейдерским захватом.

"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также проводило рейды в украинских православных церквях и арестовывало священников", — пишет Дональд Трамп-младший.

Далее американец критикует власти США и иронически заявляет, что давайте будем Украине отправлять еще больше денег без какой-либо ответственности.

Интересно, что это не в первый раз сын Дональда Трампа хочет запретить финансовую помощь для Украины. В начале войны Дональд Трамп-младший просил не присылать деньги, считая Украину коррумпированной страной. В ноябре сын экспрезидента снова вспомнил о запрете, считая, что Украина ударила по союзникам. Имеется в виду упавшие на территорию Польши ракеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США презентовали новый сверхсовременный самолет-невидимку.

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