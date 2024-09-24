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Сын Трампа раскритиковал Зеленского за "позорные" слова об отце

Дональд Трамп младший назвал слова Зеленского об отце позорным.

сегодня, 09:21 comments1045
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Slava Kot

Дональд Трамп младший прокомментировал слова Владимира Зеленского о мирном плане кандидата в президенты США Дональда Трампа быстро закончить войну в Украине. По словам сына Трампа, Зеленский нагло атакует его отца.

Сын Трампа раскритиковал Зеленского за "позорные" слова об отце

Дональд Трамп младший. Фото из открытых источников

Дональд Трамп младший на платформе X опубликовал сообщение с критикой в сторону Владимира Зеленского, вспомнив вторую попытку нападения на Трампа.

"Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и нагло атакует кандидатуру Республиканской партии на пост президента? И делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позорно!", — пишет Трамп младший.

Во время визита в США Владимир Зеленский посетил завод по изготовлению боеприпасов в Пенсильвании, где прокомментировал план Трампа быстро закончить войну в Украине. Зеленский заявил, что "Трамп действительно не знает, как остановить войну". По словам Зеленского, план Трампа, вероятно, в том, что "Украина должна принести жертву", однако президент считает это ужасной идеей, "ведь сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, в уставе ООН, в справедливости". Кроме того, "это не обязательно положит конец войне".

Также отметим, что стрелок в Трампа хоть и посещал Украину, однако он призвал Киев принять афганских солдат, а после отказа покинул страну. Впоследствии он написал книгу, где критикует украинские власти и самих украинцев, поскольку те якобы не проявляют особого уважения к нему и другим иностранцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп раскритиковал визит Зеленского в США.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп подверг критике евреев и прогнозирует уничтожение Израиля.



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