Такой катастрофы в США еще не было: почему мир в Украине может стать последним шансом для Трампа

Уже традиционно на выходных в США выходят очередные опросы общественного мнения. У Трампа – огромный минус по всем показателям и среди всех электоральных групп. Настолько плохими в первый год президентства рейтинги никогда и ни у кого не были. Это полная катастрофа. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер и журналист Иван Яковина.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Блогер отмечает, еще немного – и Трамп провалится в состояние "хромой утки" на первом же году полномочий, до промежуточных выборов в Конгресс. Как сам Трамп думает, спасти ситуацию мог бы успех его посредничества в российской войне против Украины.
