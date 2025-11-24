Такой катастрофы в США еще не было: почему мир в Украине может стать последним шансом для Трампа

Уже традиционно на выходных в США выходят очередные опросы общественного мнения. У Трампа – огромный минус по всем показателям и среди всех электоральных групп. Настолько плохими в первый год президентства рейтинги никогда и ни у кого не были. Это полная катастрофа. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер и журналист Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, еще немного – и Трамп провалится в состояние "хромой утки" на первом же году полномочий, до промежуточных выборов в Конгресс. Как сам Трамп думает, спасти ситуацию мог бы успех его посредничества в российской войне против Украины.

"Поэтому, думаю, разумно постоянно хвалить его дипломатические усилия, даже, если они совершенно бестолковые, говорить о готовности к миру под его лидерством и постоянно держать его в ощущении "Да хоть прямо сейчас мир подпишем – надо только чтобы россияне согласились на эту маленькую деталь". Его будущее в значительной степени зависит от способности уговорить Путина на уступки. Надо, чтобы он это осознал и надавил на Москву как следует", – отметил журналист.

