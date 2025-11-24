Такої катастрофи у США ще не було: чому мир в Україні може стати останнім шансом для Трампа

Рубрики
Вже традиційно у вихідні в США виходять чергові опитування громадської думки. Трамп має величезний мінус за всіма показниками і серед усіх електоральних груп. Настільки поганими у перший рік президентства рейтинги ніколи і ні в кого не були. Це повна катастрофа. Про це розповів політичний оглядач, блогер та журналіст Іван Яковіна.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Блогер зазначає, ще трохи – і Трамп провалиться у стан "кульгавої качки" на першому ж році повноважень, до проміжних виборів до Конгресу. Як сам Трамп думає, врятувати ситуацію міг би успіх його посередництва у російській війні проти України.
