Теперь все очень серьезно: что сказал Трамп о ценах на нефть из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ситуации на нефтяном рынке на фоне эскалации противостояния с Ираном и заявил, что временный рост цен на нефть оправдан. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана, цены на нефть быстро снизятся.

"Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут, когда будет уничтожена иранская ядерная угроза — это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира", — написал президент США.

Дональд Трамп также резко отреагировал на возможную критику такой позиции.

"Только дураки думают иначе", — высказался Дональд Трамп.

Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и военных ударов по объектам Ирана, что повлекло за собой колебания на мировом нефтяном рынке.

