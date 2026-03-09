Теперь все очень серьезно: что сказал Трамп о ценах на нефть из-за Ирана

Рубрики

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ситуации на нефтяном рынке на фоне эскалации противостояния с Ираном и заявил, что временный рост цен на нефть оправдан. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По словам Трампа, после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана, цены на нефть быстро снизятся.
Дональд Трамп также резко отреагировал на возможную критику такой позиции.
Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и военных ударов по объектам Ирана, что повлекло за собой колебания на мировом нефтяном рынке.
Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг призывы к новому перемирию с Израилем и США и фактически подтвердил сотрудничество Тегерана с Москвой. В Вашингтоне ответили, что любая поддержка России не меняет ситуации на поле противостояния. В интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News Арагчи заявил, что предварительные договоренности о прекращении огня уже были нарушены Израилем и Соединенными Штатами.
Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, собрав мнения экспертов.