Тепер все дуже серйозно: що сказав Трамп про ціни на нафту через Іран
Тепер все дуже серйозно: що сказав Трамп про ціни на нафту через Іран

Трамп переконаний, що після усунення ядерної загрози з боку Ірану ціни на нафту швидко знизяться

9 березня 2026, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп висловився щодо ситуації на нафтовому ринку на тлі ескалації протистояння з Іраном та заявив, що тимчасове зростання цін на нафту є виправданим. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Тепер все дуже серйозно: що сказав Трамп про ціни на нафту через Іран

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, після усунення ядерної загрози з боку Ірану ціни на нафту швидко знизяться.

“Короткострокові ціни на нафту, які швидко впадуть, коли буде знищена іранська ядерна загроза, — це дуже невелика ціна за безпеку і мир для США та всього світу”, — написав президент США.

Дональд Трамп також різко відреагував на можливу критику такої позиції.

“Тільки дурні думають інакше”, — висловився Дональд Трамп.

Його заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та військових ударів по об’єктах Ірану, що спричинило коливання на світовому нафтовому ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заклики до нового перемир'я з Ізраїлем та США та фактично підтвердив співпрацю Тегерана з Москвою. У Вашингтоні у відповідь заявили, що будь-яка підтримка Росії не змінює ситуації на полі протистояння. В інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News Арагчі заявив, що попередні домовленості про припинення вогню вже було порушено Ізраїлем та Сполученими Штатами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.




