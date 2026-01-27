Трамп анонсував неприємний сюрприз ще одному союзнику: деталі

Президент США Дональд Трамп повідомив про підвищення мит для Південної Кореї, оскільки уряд цієї країни не прийняв торговельну угоду зі США. Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, Дональд Трамп поділився, що мита зростуть із 15 до 25%. Також президент США додав, що під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та інші взаємні торгові позиції.

"Законодавчі збори Південної Кореї не виконують своєї угоди зі Сполученими Штатами. Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року", — зазначив Трамп.

Однак парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США, яку уклали лідери двох країн.

Водночас президент США наголосив на важливості торгових угод для країни.

"У кожній із цих угод ми оперативно знизили наші тарифи. Ми, звичайно, очікуємо того ж від наших торгових партнерів", — додав глава Білого дому.

