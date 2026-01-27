logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп анонсував неприємний сюрприз ще одному союзнику: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп анонсував неприємний сюрприз ще одному союзнику: деталі

Глава Білого дому розгнівався через те, що парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США

27 січня 2026, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп повідомив про підвищення мит для Південної Кореї, оскільки уряд цієї країни не прийняв торговельну угоду зі США. Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп анонсував неприємний сюрприз ще одному союзнику: деталі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, Дональд Трамп поділився, що мита зростуть із 15 до 25%. Також президент США додав, що під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та інші взаємні торгові позиції.

"Законодавчі збори Південної Кореї не виконують своєї угоди зі Сполученими Штатами. Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року", — зазначив Трамп.

Однак парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США, яку уклали лідери двох країн.

Водночас президент США наголосив на важливості торгових угод для країни.

"У кожній із цих угод ми оперативно знизили наші тарифи. Ми, звичайно, очікуємо того ж від наших торгових партнерів", — додав глава Білого дому.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Адміністрація США більше не педалює питання захоплення Гренландії. Причиною зміни планів є серйозна загроза оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Раніше "Коментарі" писали – два колишні президенти США Барак Обама та Білл Клінтон публічно закликали американців виходити на мирні протести проти політики чинної адміністрації Дональда Трампа. Їхні заяви пролунали на тлі загибелі цивільних під час операцій Імміграційної та митної служби США (ICE).




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115963633972056786
