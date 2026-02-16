Трамп, Байден или Обама: назвали худшего президента США в истории

Рубрики
Кто самый худший президент США в истории. Ответ на этот вопрос попытались дать пользователи популярной платформы Ranker, формирующей рейтинги на основе онлайн-голосования. По результатам опроса, по состоянию на 2026 год, первое место в антирейтинге американских президентов занял Дональд Трамп.
Обама, Трамп и Байден. Фото: Bloomberg
Согласно онлайн ресурсу Ranker, Дональд Трамп назван худшим президентом США. Его управление Соединенными Штатами сопровождалось многочисленными скандалами, в частности из-за спекуляций ближайшего президентского окружения, коррупции и упоминаний по делу Эпштейна, где имя Трампа присутствует больше, чем имя Гарри Поттера во всех семи книгах о юном волшебнике. Трампу дважды объявляли импичмент, а риторика и решения часто вызывали резкие обсуждения как в США, так и за их пределами.
Второе место в списке худших президентов, по версии Ranker, занял Джеймс Бьюкенен, которого историки часто обвиняют в неспособности предотвратить раскол страны накануне Гражданской войны. Третьим стал Эндрю Джексон, чья политика в отношении коренных народов до сих пор вызывает споры в США. В десятку также вошли Джордж Буш, Барак Обама и Ричард Никсон, карьеру которого разрушил Вотергейтский скандал.
10 худших президентов США по версии Ranker:
Билл Клинтон оказался на 13 месте, а Джо Байден на 14-й позиции в рейтинге худших президентов США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не впервые возглавляет рейтинг худших президентов США. Еще до своего переизбрания был проведен экспертно-научный опрос Presidential Greatness Project, фиксирующий отношение научного сообщества к президентам США. Согласно результатам исследования Трампа был назван худшим американским президентом.
