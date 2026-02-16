Трамп, Байден или Обама: назвали худшего президента США в истории

Кто самый худший президент США в истории. Ответ на этот вопрос попытались дать пользователи популярной платформы Ranker, формирующей рейтинги на основе онлайн-голосования. По результатам опроса, по состоянию на 2026 год, первое место в антирейтинге американских президентов занял Дональд Трамп.

Обама, Трамп и Байден. Фото: Bloomberg

Согласно онлайн ресурсу Ranker, Дональд Трамп назван худшим президентом США. Его управление Соединенными Штатами сопровождалось многочисленными скандалами, в частности из-за спекуляций ближайшего президентского окружения, коррупции и упоминаний по делу Эпштейна, где имя Трампа присутствует больше, чем имя Гарри Поттера во всех семи книгах о юном волшебнике. Трампу дважды объявляли импичмент, а риторика и решения часто вызывали резкие обсуждения как в США, так и за их пределами.

Второе место в списке худших президентов, по версии Ranker, занял Джеймс Бьюкенен, которого историки часто обвиняют в неспособности предотвратить раскол страны накануне Гражданской войны. Третьим стал Эндрю Джексон, чья политика в отношении коренных народов до сих пор вызывает споры в США. В десятку также вошли Джордж Буш, Барак Обама и Ричард Никсон, карьеру которого разрушил Вотергейтский скандал.

10 худших президентов США по версии Ranker:

1. Дональд Трамп

2. Джеймс Бьюкенен

3. Эндрю Джонсон

4. Ричард Никсон

5. Герберт Гувер

6. Джордж Буш

7. Линдон Джонсон

8. Уоррен Гардинг

9. Эндрю Джексон

10. Барак Обама

Билл Клинтон оказался на 13 месте, а Джо Байден на 14-й позиции в рейтинге худших президентов США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не впервые возглавляет рейтинг худших президентов США. Еще до своего переизбрания был проведен экспертно-научный опрос Presidential Greatness Project, фиксирующий отношение научного сообщества к президентам США. Согласно результатам исследования Трампа был назван худшим американским президентом.

Также "Комментарии" писали, что в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа под названием "Оранжевая чума".