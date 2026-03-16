Трамп будет взбешен: на "Оскаре" высмеяли его жену Меланию

Slava Kot
Во время 98-й церемонии вручения премии "Оскар" раздались шутки в адрес супруги президента США Дональда Трампа. Высмеял Меланию Трамп известный американский телеведущий Джимми Киммел во время оглашения победителя в категории лучшего документального фильма.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Джимми Киммел в этом году не являлся основным ведущим церемонии "Оскар", однако комик вышел на сцену, чтобы представить номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм".
В своей речи он говорил о важности документального кино, которое часто создается в условиях риска и рассказывает о сложных политических и социальных темах. Среди номинантов были ленты "Алабамское решение", "Встреча меня в свете надежды", "Рассекая скалы", "Идеальная соседка" и "Мистер Никто против Путина", который в конце концов получил награду.
Говоря о разных типах документалистики, Киммел иронически вспомнил фильм "Мелания", посвященный жизни первой леди.
После этого комик, не называя президента США Дональда Трампа по имени, пошутил, что тот будет недоволен тем, что фильм о Мелании не получил номинации на "Оскар".
Фильм "Мелания" рассказывает о периоде после победы Дональда Трампа на выборах 2024 года и подготовке к возвращению в Белый дом.
