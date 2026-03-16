Трамп будет взбешен: на "Оскаре" высмеяли его жену Меланию

Во время 98-й церемонии вручения премии "Оскар" раздались шутки в адрес супруги президента США Дональда Трампа. Высмеял Меланию Трамп известный американский телеведущий Джимми Киммел во время оглашения победителя в категории лучшего документального фильма.

Джимми Киммел в этом году не являлся основным ведущим церемонии "Оскар", однако комик вышел на сцену, чтобы представить номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм".

В своей речи он говорил о важности документального кино, которое часто создается в условиях риска и рассказывает о сложных политических и социальных темах. Среди номинантов были ленты "Алабамское решение", "Встреча меня в свете надежды", "Рассекая скалы", "Идеальная соседка" и "Мистер Никто против Путина", который в конце концов получил награду.

Говоря о разных типах документалистики, Киммел иронически вспомнил фильм "Мелания", посвященный жизни первой леди.

"К счастью, для всех нас существует международное сообщество кинематографистов, посвятивших себя рассказам правды, часто с большим риском, чтобы создавать обучающие нас фильмы, разоблачающие несправедливость, вдохновляющие нас на действия. А также есть документальные фильмы, где вы ходите по Белому дому и примеряете обувь", – сказал Киммел.

После этого комик, не называя президента США Дональда Трампа по имени, пошутил, что тот будет недоволен тем, что фильм о Мелании не получил номинации на "Оскар".

"О, он будет взбешен, что его жену не номинировали", — сказал Киммел, вызвав смех в зале.

Фильм "Мелания" рассказывает о периоде после победы Дональда Трампа на выборах 2024 года и подготовке к возвращению в Белый дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сошел с ума, увидев, что произошло на Супербоуле.

Также "Комментарии" писали, что известный ведущий высмеял Меланию Трамп за документальный фильм о ней.