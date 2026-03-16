Трамп буде розлючений: на "Оскарі" висміяли його дружину Меланію
Трамп буде розлючений: на "Оскарі" висміяли його дружину Меланію

Джиммі Кіммел під час церемонії "Оскар" пожартував про документальний фільм про першу леді Меланію Трамп.

16 березня 2026, 14:10
Під час 98-ї церемонії вручення премії "Оскар" пролунали жарти на адресу дружини президента США Дональда Трампа. Висміяв Меланію Трамп відомий американський телеведучий Джиммі Кіммел під час оголошення переможця в категорії найкращого документального фільму.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Джиммі Кіммел цього року не був основним ведучим церемонії "Оскар", однак комік вийшов на сцену, щоб представити номінацію "Найкращий документальний повнометражний фільм".

У своїй промові він говорив про важливість документального кіно, яке часто створюється в умовах ризику та розповідає про складні політичні й соціальні теми. Серед номінантів були стрічки "Алабамське рішення", "Зустрінь мене у світлі надії", "Розсікаючи скелі", "Ідеальна сусідка" та "Містер Ніхто проти Путіна", який зрештою отримав нагороду.

Джиммі Кіммел висміяв Меланію на "Оскарі"

Говорячи про різні типи документалістики, Кіммел іронічно згадав фільм "Меланія", присвячений життю першої леді. 

"На щастя, для всіх нас існує міжнародна спільнота кінематографістів, які присвятили себе розповіді правди, часто з великим ризиком, щоб створювати фільми, які навчають нас, які викривають несправедливість, які надихають нас на дії. А також є документальні фільми, де ви ходите Білим домом і приміряєте взуття", – сказав Кіммел.

Після цього комік не називаючи президента США Дональда Трампа на ім’я, пожартував, що той буде незадоволений тим, що фільм про Меланію не отримав номінації на "Оскар".

"О, він буде розлючений, що його дружину не номінували", — сказав Кіммел, викликавши сміх у залі.

Фільм "Меланія" розповідає про період після перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року та підготовку до повернення до Білого дому.

Трамп збісився, побачивши, що сталося на Супербоулі.

відомий ведучий висміяв Меланію Трамп за документальний фільм про неї.



Джерело: https://thehill.com/blogs/in-the-know/5785576-kimmel-trump-feud-oscars/
