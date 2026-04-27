Трамп дал важное обещание королю Британии перед его визитом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что король Великобритании Чарльз III будет находиться "в полной безопасности" во время государственного визита в Соединенные Штаты. Заявление американского лидера прозвучало на фоне инцидента со стрельбой в Вашингтоне. 25 апреля в отеле Hilton один офицер получил ранения, а Трампа и других экстренно эвакуировали.

Трамп дал обещание королю Британии Чарльзу III.

В эфире CBS Трампа попросили прокомментировать предстоящий приезд британского монарха после событий на ужине корреспондентов Белого дома, где президента США пришлось эвакуировать из-за стрельбы. По словам американского лидера, территория Белого дома остается одной из самых защищенных локаций в стране.

"Он будет в полной безопасности. Территория Белого дома действительно безопасна. Этот участок, занимающий немного акров, действительно безопасен. И он остановится здесь, я считаю, что он посетит еще несколько других мест, поскольку будет здесь несколько дней", — пообещал Трамп.

Ожидается, что государственный визит король Великобритании начнется 27 апреля и продлится четыре дня. По предварительному плану король Чарльз III и королева Камилла сначала посетят Белый дом, где встретятся с Дональдом и Меланией Трамп. Также запланирована торжественная встреча в саду с участием гостей, связанных с США и Великобританией.

