Чому затрималася евакуація Трампа: несподіване пояснення

Президент США Дональд Трамп несподівано пояснив, чому його евакуація під час інциденту зі стріляниною у Вашингтоні тривала довше, ніж очікувалося. За словами американського лідера, причиною стала його власна реакція, адже він хотів зрозуміти, що саме відбувається у залі.

Дональд Трамп під час стрілянини у Вашингтоні. Фото з відкритих джерел

Під час інтерв’ю з Трампом на телеканалі CBS News ведуча звернула увагу, що за стандартами безпеки виведення президента після загрози зазвичай займає лічені секунди, однак цього не сталося під час інциденту зі стріляниною 25 квітня в готелі Washington Hilton. У відповідь Трамп заявив, що сам затримав дії охорони.

"Це було пов’язано зі мною. Я хотів подивитися, що відбувається. Я був оточений чудовими фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше. Я казав: "зачекайте, зачекайте, дайте подивитись"", — відповів Трамп.

Нагадаємо, що стрілянина сталася під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Після звуків, схожих на постріли, агенти Секретної служби почали термінову евакуацію присутніх високопосадовців. На відео з місця події видно, що спочатку охорона вивела віцепрезидента Джей Ді Венса, а за кілька секунд повернулася за Трампом. Також зафіксовано момент, коли президент США спіткнувся під час виходу з зали.

Підозрюваним у нападі став 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Повідомляється, що він орендував номер у тому ж готелі, де проходив захід. Під час затримання у нього виявили зброю.

