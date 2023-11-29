Бывший президент США Дональд Трамп может обвинить президента России Владимира Путина, чтобы избежать тюрьмы для себя. Это касается президентских выборов в США в 2016 году, которые Трамп проиграл Байдену и обвинил американскую избирательную систему в фальсификации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.



Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп является бесспорным лидером от партии, а также за год до выборов в США имеет лучшие показатели, чем у действующего президента Джо Байдена. Однако против Трампа выдвинуто 91 обвинение и некоторые из них могут привести к тюремному сроку для американского политика.

Newsweek отметили, что Трамп не согласен с оценкой США, которая установила, что Россия во главе с Путиным вмешивалась в американские выборы. Трамп в 2018 году сказал, что "не видит причин", почему ему не следует верить словам Путина, отрицающего вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Эти и другие заявления Трампа о нечестных выборах могли побуждать его сторонников штурмовать Капитолий. Что стало поводом для очередного федерального обвинительного акта против Трампа, из-за которого он может оказаться в тюрьме как один из организаторов штурма Капитолия.

Специальный прокурор Джек Смит заявил, что теперь Трамп хочет заверить, что он не подстрекал людей к штурму Капитолия, а за этим якобы стоял президент России Владимир Путин.

"Трамп хочет, чтобы люди знали, что именно Россия, а не он, привел к недоверию американцев к избирательной системе. Он будет делать это, опираясь на оценки разведывательного сообщества, которые он и его союзники постоянно презирали и обжаловали", — сообщил Джек Смит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как завершит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США говорят о масштабной афере американского чиновника, которому выдвинут обвинительный акт из 23 пунктов.