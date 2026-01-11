Трамп готовит новые удары: какую страну планирует атаковать США

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения новых военных ударов по Ирану в ответ на жесткое подавление антиправительственных протестов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о внутренних обсуждениях в администрации.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам американских чиновников, окончательное решение пока не принято, однако Трамп уже получил несколько вариантов действий, включая точечные удары по невоенным объектам в Тегеране. Такой сценарий рассматривается как ответ на убийства протестующих, требующих глубоких политических перемен в стране.

Трамп неоднократно публично угрожал Тегерану.

"Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!", — написал Трамп в соцсети Truth Social 10 января.

А днем ранее американский лидер заявлял перед журналистами, что Иран находится "в большой беде". По словам Трампа, "если они начнут убивать людей, как раньше, мы вмешаемся".

На фоне напряжения госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию в Иране и регионе в целом. В то же время в Вашингтоне признают риски, что любой удар может спровоцировать ответ Ирана и изменить общественное мнение внутри страны в пользу режима.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за экономического кризиса, но быстро переросли в более широкое движение против авторитарной власти. По данным правозащитников, при разгоне акций погибли десятки человек. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти "не отступят" перед протестами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Трамп приказал военному командованию США разработать план вторжения в Гренландию.