Трамп готовит важное обращение: будет ли оно касаться Украины

Президент США Дональд Трамп сегодня вечером, в 21:00 по киевскому времени, выступит с обращением перед прессой в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Трамп выступит перед пулом журналистов в 14:00 по местному времени в кабинете Рузвельта.

Стоит отметить, что перед его речью президент США проведет заседание американского правительства.

С большой вероятностью, что речь Дональда Трампа будет касаться хода мирных переговоров по завершению войны в Украине и результатов обсуждения мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выразил определенный оптимизм относительно переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся в воскресенье во Флориде, заявив о "хороших шансах" относительно "мирного соглашения", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" на заключение соглашения о прекращении войны России в Украине. Однако он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому, прокомментировав отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также издание "Комментарии" сообщало – CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп применяет нетрадиционный и зачастую противоречивый подход в попытках договориться о прекращении войны России против Украины. На переговоры с Владимиром Путиным он направил спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера – при том, что ни у одного из них нет дипломатического мандата, утвержденного Сенатом.



