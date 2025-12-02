logo

BTC/USD

86415

ETH/USD

2796.12

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп готовит важное обращение: будет ли оно касаться Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовит важное обращение: будет ли оно касаться Украины

С большой вероятностью, что речь Дональда Трампа будет касаться хода мирных переговоров по завершению войны в Украине

2 декабря 2025, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп сегодня вечером, в 21:00 по киевскому времени, выступит с обращением перед прессой в Белом доме.

Трамп готовит важное обращение: будет ли оно касаться Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Трамп выступит перед пулом журналистов в 14:00 по местному времени в кабинете Рузвельта.

Стоит отметить, что перед его речью президент США проведет заседание американского правительства.

С большой вероятностью, что речь Дональда Трампа будет касаться хода мирных переговоров по завершению войны в Украине и результатов обсуждения мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выразил определенный оптимизм относительно переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся в воскресенье во Флориде, заявив о "хороших шансах" относительно "мирного соглашения", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" на заключение соглашения о прекращении войны России в Украине. Однако он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому, прокомментировав отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также издание "Комментарии" сообщало – CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп применяет нетрадиционный и зачастую противоречивый подход в попытках договориться о прекращении войны России против Украины. На переговоры с Владимиром Путиным он направил спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера – при том, что ни у одного из них нет дипломатического мандата, утвержденного Сенатом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rollcall.com/factbase/trump/topic/calendar/
Теги:

Новости

Все новости