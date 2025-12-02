Трамп готує важливе звернення: чи стосуватиметься воно України

Президент США Дональд Трамп сьогодні ввечері о 21:00 за київським часом виступить зі зверненням перед пресою в Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Трамп виступить перед пулом журналістів о 14.00 за місцевим часом у кабінеті Рузвельта.

Перед його промовою президент США проведе засідання американського уряду.

Імовірно, що мова Дональда Трампа стосуватиметься ходу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та результатів обговорення мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, що відбулися в неділю у Флориді, заявивши про "хороші шанси" щодо "мирної угоди", однак додавши і про "деякі складні проблеми" в Україні. Свою заяву американський лідер зробив на борту літака Air Force One під час спілкування із журналістами.

Трамп зазначив, що є "хороші шанси" на укладання угоди про припинення війни Росії в Україні. Однак він додав, що корупція в Україні "не сприяє" цьому, прокоментувавши відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також видання "Коментарі" повідомляло – CNN повідомляє, що президент США Дональд Трамп застосовує нетрадиційний та найчастіше суперечливий підхід у спробах домовитися про припинення війни Росії проти України. На переговори з Володимиром Путіним він направив спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера – при тому, що в жодного з них немає дипломатичного мандата, затвердженого Сенатом.



