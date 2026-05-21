Трамп говорить, що США "звільняють" ще одну країну: деталі

Сполучені Штати Америки "звільняють" Кубу та "допомагають" кубинському народу. Однак ескалації не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"У нас багато людей на Кубі. У нас там є ЦРУ. Держсекретар Марко Рубіо звідти, тому ми маємо великий досвід. Ми допоможемо кубинському народу. Ми звільняємо Кубу", — висловився Дональд Трамп.

Водночас на питання, чи варто очікувати якоїсь ескалації з Кубою, президент США відповів, що її не буде.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати різко активізували військову розвідку поблизу Куби. За останній тиждень американські військові літаки та безпілотники здійснили щонайменше 25 місій біля острова, що викликало хвилю припущень про можливу підготовку Вашингтона до масштабної операції в регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані сервісів авіаційного моніторингу.

Найбільша активність фіксувалася поблизу Гавани та Сантьяго-де-Куби. Деякі літаки підходили менш ніж на 40 миль до кубинського узбережжя – це вважається надзвичайно близькою дистанцією для подібних операцій.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Дональд Трамп заявив, що американські війська мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". Він сказав це під час промови у Вест-Палм-Біч (Флорида) перед членами місцевого клубу Forum. Про це йдеться в матеріалі "Fox News".

Глава Білого дому згадав Кубу, стверджуючи, що Сполучені Штати "майже негайно візьмуть її під контроль".

"Куба в біді. Але спершу ми завершимо одну справу", — сказав він, маючи на увазі війну з Іраном.



