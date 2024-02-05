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Трамп говорит о приближении Третьей мировой: 60 дней до критического момента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что мир на пороге Третьей мировой войны из-за Ирана, который вскоре получит ядерное оружие.

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп резко критикует Джо Байдена, утверждая, что действующий американский лидер ведет мир к Третьей мировой войне. По словам Трампа, Иран получит ядерное оружие в ближайшие 60 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Трамп говорит о приближении Третьей мировой: 60 дней до критического момента

Дональд Трамп критикует Джо Байдена. Фото из открытых источников

Во время интервью Fox Sunday Morning Futures Дональд Трамп заявил, что из-за мягкости политики Байдена произошла серия нападений на Ближнем Востоке, где погибли граждане США.

"Его не уважают. Над ним смеются во всем мире. Он плохо работает", — говорит Трамп и добавляет, что когда он был на посту президента США, то "у Ирана не было денег, чтобы дать ХАМАСу или Хезболле".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Байден останется у власти еще 9 месяцев, что угрожает миру новой глобальной войной, ведь Иран сможет получить оружие, по словам бывшего президента США, за 60 дней.

"Знаете, девять месяцев – это очень долго. У вас есть очень хорошие шансы в этот период иметь Третью мировую войну, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом", – сказал Трамп.

Также Трамп раскритиковал Байдена и по поводу внутренней политики США, отметив, что президент создал "беспорядок", а американские "границы открыты и незащищены".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сенат США обнародовал новый законопроект о помощи Украине, однако республиканец и спикер Конгресса США заявил, что он будет "мертвым по прибытии" на голосование.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп объяснил, поддерживает ли пакет финансовой помощи США для Украины.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13044121/Donald-Trump-warns-President-Joe-Biden-lead-country-World-War-III-remaining-nine-months-term-insists-Iran-obtain-nuclear-weapon-60-DAYS.html
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