Трамп говорит о приближении Третьей мировой: 60 дней до критического момента

Бывший президент США Дональд Трамп резко критикует Джо Байдена, утверждая, что действующий американский лидер ведет мир к Третьей мировой войне. По словам Трампа, Иран получит ядерное оружие в ближайшие 60 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.



Дональд Трамп критикует Джо Байдена. Фото из открытых источников

Во время интервью Fox Sunday Morning Futures Дональд Трамп заявил, что из-за мягкости политики Байдена произошла серия нападений на Ближнем Востоке, где погибли граждане США.

"Его не уважают. Над ним смеются во всем мире. Он плохо работает", — говорит Трамп и добавляет, что когда он был на посту президента США, то "у Ирана не было денег, чтобы дать ХАМАСу или Хезболле".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Байден останется у власти еще 9 месяцев, что угрожает миру новой глобальной войной, ведь Иран сможет получить оружие, по словам бывшего президента США, за 60 дней.

"Знаете, девять месяцев – это очень долго. У вас есть очень хорошие шансы в этот период иметь Третью мировую войну, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом", – сказал Трамп.

Также Трамп раскритиковал Байдена и по поводу внутренней политики США, отметив, что президент создал "беспорядок", а американские "границы открыты и незащищены".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сенат США обнародовал новый законопроект о помощи Украине, однако республиканец и спикер Конгресса США заявил, что он будет "мертвым по прибытии" на голосование.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп объяснил, поддерживает ли пакет финансовой помощи США для Украины.