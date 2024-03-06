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Трамп и Байден победили от своих партий в «супервторник»: что это значит

Трамп и Байден стали еще ближе к участию в президентских выборах в США

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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5 марта президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на соревнованиях своих партий в 15 штатах во время "супервторника" в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп и Байден победили от своих партий в «супервторник»: что это значит

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Дональд Трамп выиграл голосование республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отбросив бывшего посла в ООН Никки Хейли, своего единственного конкурента.

Как и ожидалось, что действующий президент Байден пойдет на выборы от Демократической партии, хотя есть активисты, выступающие против его сильной поддержки Израиля.

Байден без каких-либо сложностей победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии. Он также выиграл голосование по почте в Айове.

Несмотря на это, опросы общественного мнения показывают, что и 81-летний Байден, и 77-летний Трамп имеют низкие рейтинги среди избирателей.

Отметим, в "супервторник" в США отбирали делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвигать кандидатом в президенты на выборах 5 ноября.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-seeks-knockout-super-tuesday-states-choose-nominees-2024-03-05/
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Обсуждения

ввв

сегодня, 07:48

Да бидон не доживёт до выборов.Его черти в аду уже заждались.


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