Трамп и Байден победили от своих партий в «супервторник»: что это значит

5 марта президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на соревнованиях своих партий в 15 штатах во время "супервторника" в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Дональд Трамп выиграл голосование республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отбросив бывшего посла в ООН Никки Хейли, своего единственного конкурента.

Как и ожидалось, что действующий президент Байден пойдет на выборы от Демократической партии, хотя есть активисты, выступающие против его сильной поддержки Израиля.

Байден без каких-либо сложностей победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии. Он также выиграл голосование по почте в Айове.

Несмотря на это, опросы общественного мнения показывают, что и 81-летний Байден, и 77-летний Трамп имеют низкие рейтинги среди избирателей.

Отметим, в "супервторник" в США отбирали делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвигать кандидатом в президенты на выборах 5 ноября.

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