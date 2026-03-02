Трамп уже выбрал новую страну для атаки США после Ирана

Пока США продолжают военную кампанию против Ирана, президент Дональд Трамп уже рассматривает новую геополитическую цель для атаки — Кубу. По данным The Atlantic, в Вашингтоне все чаще говорят о "грандиозном плане" Белого дома, предусматривающего давление сразу на несколько автократических режимов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

The Atlantic пишет, что атака на Иран произошла вскоре после скорейшей операции США в Венесуэле. В команде президента считают эти действия успешными, а сам Трамп, по словам одного из чиновников, убежден, что его стратегия "работает".

Куба давно фигурирует в риторике американского лидера. Трамп неоднократно называл экономическую ситуацию на острове "ужасающей", а местный режим — слабым. В конце февраля от Трампа прозвучало заявление о возможном "дружественном захвате" Кубы.

"За публичными размышлениями президента о Кубе стоит нечто грандиозное и личное", — сообщили представители администрации Трампа.

Аналитики издания предупреждают, что курс США атаковать Кубу несет серьезные риски для команды Трампа. Дестабилизация на острове может повлечь за собой новую волну миграции в США, именно тогда, когда администрация Трампа уже сталкивается с кризисом на границе. Кроме того, отсутствие организованной оппозиции на острове усложняет сценарий скорой смены власти.

Однако именно из-за отсутствия оппозиции США ожидает пойти на Кубе по пути Венесуэлы.

"Венесуэла и Куба вписываются во часто озвучиваемую администрацией цель укрепления доминирования в Западном полушарии — цель, которая после переизбрания Трампа включает угрозы аннексировать Гренландию, захватить Панамский канал и сделать Канаду 51-м штатом", — пишет издание.

Как пишет The Atlantic, несмотря на некоторую критику от республиканцев, Куба имеет для США символическое значение, ведь в течение 70 лет свержение коммунистического режима на острове было несбыточной мечтой многих американских президентов. Это может мотивировать Трампа к действиям, чтобы войти в историю.

Дальнейшие шаги Белого дома по Кубе, вероятно, будут зависеть от результатов операции США в Иране.

