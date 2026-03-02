logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану

Дональд Трамп розглядає Кубу як наступну ціль США після Ірану та Венесуели.

2 березня 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Поки США продовжують військову кампанію проти Ірану, президент Дональд Трамп, уже розглядає нову геополітичну ціль для атаки — Кубу. За даними The Atlantic, у Вашингтоні дедалі частіше говорять про "грандіозний план" Білого дому, який передбачає тиск одразу на кілька автократичних режимів.

Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

The Atlantic пише, що атака на Іран відбулася невдовзі після швидкої операції США у Венесуелі. У команді президента вважають ці дії успішними, а сам Трамп, за словами одного з чиновників, переконаний, що його стратегія "працює".

Куба давно фігурує у риториці американського лідера. Трамп неодноразово називав економічну ситуацію на острові "жахливою", а місцевий режим — слабким. Наприкінці лютого від Трампа пролунала заява про можливе "дружнє захоплення" Куби.

"За публічними роздумами президента про Кубу стоїть щось грандіозне та особисте", — повідомили представники адміністрації Трампа.

Аналітики видання попереджають, що курс США атакувати Кубу несе серйозні ризики для команди Трампа. Дестабілізація на острові може спричинити нову хвилю міграції до США, саме тоді, коли адміністрація Трампа вже стикається з кризою на кордоні. Крім того, відсутність організованої опозиції на острові ускладнює сценарій швидкої зміни влади.

Однак, саме через відсутність опозиції, США очікує піти на Кубі шляхом Венесуели.

"Венесуела і Куба вписуються в часто озвучувану адміністрацією мету зміцнення домінування в Західній півкулі — мету, яка після переобрання Трампа включає погрози анексувати Гренландію, захопити Панамський канал і зробити Канаду 51-м штатом", — пише видання.

Як пише The Atlantic, попри деяку критику від республіканців, Куба має для США символічне значення, адже протягом 70 років повалення комуністичного режиму на острові було нездійсненою мрією багатьох американських президентів. Саме це може мотивувати Трампа до дій, щоб увійти в історію.

Подальші кроки Білого дому щодо Куби, ймовірно, залежатимуть від результатів операції США в Ірані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що перемога США в Ірані може бути лише ілюзією.

Також "Коментарі" писали, що США підтвердили перші втрати після атаки на Іран.



Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/03/cuba-trump-iran-venezuela/686203/
