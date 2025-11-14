В США пытаются отказать Трампа от ужасной идеи: что задумал президент

Американские чиновники, ответственные за безопасность и управление ядерным арсеналом США, готовятся к решающей встрече с представителями Белого дома. Их цель состоит в том, чтобы убедить Дональда Трампа отказаться от планов восстановления ядерных испытаний с подрывом боезарядов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По информации CNN, в ближайшие дни в Белом доме должны состояться переговоры между чиновниками, среди которых министр энергетики США Крис Райт и руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс.

NNSA отвечает за создание, обслуживание и испытание ядерного арсенала США. Именно представители этого агентства намерены настоятельно рекомендовать администрации президента отказаться от сценария, предусматривающего подрыв ядерных бомб.

По данным CNN, чиновники стремятся направить Белый дом к альтернативному, более реалистичному плану, предусматривающему модернизацию и тестирование без проведения реальных взрывов. Такой подход позволяет оценивать состояние ядерного арсенала без нарушения международного режима запрещения испытаний.

Несмотря на аргументы экспертов, окончательное решение остается за Дональдом Трампом. Если он решит возобновить ядерные испытания, федеральные учреждения будут обязаны выполнить приказ.

Напомним, что Трамп заявил о возможности ядерных испытаний после заявлений Владимира Путина о проведении РФ испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В случае реализации этого решения США впервые за более чем 30 лет совершат подрыв ядерного заряда. В последний раз США проводили ядерные испытания в 1992 году. Сами же испытания ядерного оружия частично запретили из-за радиоактивного загрязнения окружающей среды, опасности для здоровья людей и международного давления.

