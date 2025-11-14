У США намагаються відмовити Трампа від жахливої ідеї: що задумав президент

Американські посадовці, відповідальні за безпеку та управління ядерним арсеналом США, готуються до вирішальної зустрічі з представниками Білого дому. Їхня мета полягає у тому, щоб переконати Дональда Трампа відмовитися від планів щодо відновлення ядерних випробувань із підривом боєзарядів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За інформацією CNN, найближчими днями в Білому домі мають відбутися переговори між високопосадовцями, серед яких міністр енергетики США Кріс Райт та керівник Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс.

NNSA відповідає за створення, обслуговування та випробування ядерного арсеналу США. Саме представники цього агентства мають намір наполегливо рекомендувати адміністрації президента відмовитися від сценарію, що передбачає підрив ядерних бомб.

За даними CNN, чиновники прагнуть спрямувати Білий дім до альтернативного, більш реалістичного плану, який передбачає модернізації та тестування без проведення реальних вибухів. Такий підхід дозволяє оцінювати стан ядерного арсеналу без порушення міжнародного режиму заборони випробувань.

Попри аргументи експертів, остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. Якщо він вирішить відновити ядерні випробування, то федеральні установи будуть зобов’язані виконати наказ.

Нагадаємо, що Трамп заявив про можливість ядерних випробувань після заяв Володимира Путіна про проведення РФ випробувань крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

У разі реалізації цього рішення США вперше за більш ніж 30 років здійснять підрив ядерного заряду. Останній раз США проводили ядерні випробування у 1992 році. Самі ж випробування ядерної зброї частково заборонили через радіоактивне забруднення навколишнього середовища, небезпеку для здоров'я людей та міжнародний тиск.

