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Трамп критикует израильского премьера: Нетаньяху подвел нас

Бывший президент США публично раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Американский политик Дональд Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, если бы он сейчас занимал пост президента США, то нападения ХАМАС не произошло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Трамп критикует израильского премьера: Нетаньяху подвел нас

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Доналд Трамп выступил перед своими сторонниками в конференц-центре Палм-Бич, где рассказывал о своих достижениях во время президентства. В речи, длившейся почти два часа, американский политик преимущественно хвалил себя за перемещение посольства США в Иерусалим и подписание соглашений, которые помогли согласовать дипотношения между ОАЭ, Бахрейном с Израилем.


Отдельно Трамп упомянул и об альтернативном сценарии, в котором он был бы до сих пор президентом США, вместо Джо Байдена. По словам Трампа, он бы обеспечил мир на Ближнем Востоке, тогда как Байден привел мир почти к Третьей мировой.

"Израиль бы развивался, у этой страны не было бы проблем, а Иран никогда бы не играл в эту игру", – рассказал Дональд Трамп.

Затем Трамп начал критиковать премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заявил, что израильский политик не помог США во время убийства одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

"Я никогда не забуду, что Биби Нетаньяху подвел нас. Это было очень ужасно", — заявил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как, по его мнению, нужно завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, введет ли США войска в Израиль для помощи против ХАМАС, атаковавшего страну с территории Сектора Газы и других боевиков, нападающих с территории Ливана и Сирии.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/10/11/netanyahu-trump-chides-israel-hamas-war-00121142
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