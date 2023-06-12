Трамп может помиловать себя и избежать следствия – адвокат

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Адвокат и бывший федеральный прокурор Министерства юстиции США Анкуш Хардори считает, что у Дональда Трампа есть два варианта будущего: стать президентом или оказаться в тюрьме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

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Из-за серьезности обвинений американский адвокат считает, что Трампу помешает оказаться в тюрьме только победа на президентских выборах. Тогда Трамп может поручить прокурору прекратить все уголовные дела против себя. По словам Хардори, если прокурор не согласится это сделать, то Трамп его уволит и будет искать нового прокурора, который согласится на такое решение.

"Как бы тяжелыми ни казались обвинения, мы очень далеки от завершения этого процесса, который теперь станет центральным вопросом кампании 2024 года. Трамп в настоящем смысле баллотируется, спасая свою жизнь", — считает Анкуш Хардори .

Хардори утверждает, что федеральные обвинения Трампа гораздо серьезнее, чем уголовное дело, которое рассматривали ранее на Манхэттене. В материалах следствия указывалось, что Трамп выплатил порнозвезде 130 тыс. долларов и указал это как юридические услуги. По этому делу ему грозит максимальное наказание до четырех лет, однако новые федеральные обвинения, касающиеся секретных документов, имеют максимальный срок 20 лет.

Американский адвокат указал на обвинения Трампа, которые назвал серьезными, а заключение прокуроров "критическим и историческим юридическим документом", отличающимся от заявлений Трампа. В них бывший президент США утверждает, что стал жертвой политических оппонентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Трампа за кресло президента озвучил свою позицию по поводу войны в Украине.

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