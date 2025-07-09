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Трамп может решиться на еще один важный шаг в отношении Украины: о чем идет речь

WSJ пишет о том, что Трамп может передать Украине еще одну систему Patriot

9 июля 2025, 07:15
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".

Трамп может решиться на еще один важный шаг в отношении Украины: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух американских чиновников, СМИ отмечает, что такое обещание глава Белого дома озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.

В то же время, администрация США пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ российского диктатора Владимира Путина прекратить конфликт, который длится уже три года.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим украинским визави Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что он не несет ответственности за приостановку поставок оружия в Киев. Об этом пишет "The Wall Street Journal", ссылаясь на источники, осведомленные о деталях разговора.

Ранее "Комментарии" писали — Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.




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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/trump-says-putins-assurances-on-ukraine-meaningless-af8fc373?mod=Searchresults_pos1&page=1
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