Трамп может решиться на еще один важный шаг в отношении Украины: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на двух американских чиновников, СМИ отмечает, что такое обещание глава Белого дома озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.
В то же время, администрация США пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ российского диктатора Владимира Путина прекратить конфликт, который длится уже три года.
Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим украинским визави Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что он не несет ответственности за приостановку поставок оружия в Киев. Об этом пишет "The Wall Street Journal", ссылаясь на источники, осведомленные о деталях разговора.
Ранее "Комментарии" писали — Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.